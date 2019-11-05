Политолог прокомментировал запрет Эстонии на полет лайнера с российским вице-премьером

Захарова назвала демаршем запрет Эстонии на полеты российских лайнеров Подробнее

Из-за антироссийской политики эстонские власти запретили самолету с высокопоставленным политиком из России пролетать над своей территорией.

«Этот инцидент связан с той традиционной антироссийской политикой, которую проводит Эстония, даже при относительно умеренном премьер-министре», — заявил Брутер. Также он добавил, что это может быть связано с противостоянием президента страны Керсти Кальюлайд и правительством. «Президент говорит, что она хочет конструктивно относиться к России. Говорят, она даже собирается приехать в Москву на 9 мая. Правительство тщательно рекомендует ей этого не делать. В таких противостояниях протекает политическая жизнь Эстонии», — отметил Брутер.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что считает демаршем запрет Эстонии на полеты российских самолетов.