Политолог прокомментировал захват автобуса в Луцке

Он считает, что они выбрали тактику «затягивания» и это совершенно правильно. Это помогло отложить конфликт и принять меры, чтобы он не усугубился. Эксперт не согласен с теми, кто считает, что в этой ситуации следовало действовать «силовым путем».

«Они могли оцепить район происшествия и не допускать в район других людей, чтобы не подвергать опасности их. Это они сделали», — заключил Семченко.