Политолог прокомментировал возможную сделку США и Турции на $100 миллиардов

По словам политолога, это характерная для Дональда Трампа сделка.

«В этой ситуации происходит, как он любит: сначала угрозы, потом назначение переговоров и предложение, с его точки зрения, позитивного выхода из сложившейся ситуации. Другое дело, что сейчас все заметно изменилось и в США, и в их взаимоотношениях с Турцией. Уже не все зависит от Трампа, серьезнейшее мнение имеет конгресс. И снятие санкций в настоящий момент — это уже не прерогатива президента США, это должен решать конгресс», — заявил Дмитрий Солонников.

Эксперт напомнил, что из-за запущенной процедуры импичмента американский президент сейчас находится в напряженных отношениях с демократами и частью республиканцев, поэтому представить отмену санкций «практически нереально».

Солонников также отметил, что непонятно, какой именно будет сделка при текущих условиях.

WP: Трамп предложил Эрдогану многомиллиардную сделку Подробнее

«Непонятно, что он мог предложить. Предложить раскошелиться Турции, у которой и так не блестящие экономические показатели и лишних ста миллиардов точно нет? Но зачем ей платить такую дань США и покупать что-то на сто миллиардов? Им наоборот нужно, чтобы у них что-то покупали. Сворачивается производство F-35 на их территории, и у них освобождаются рабочие места и мощности. Им нужно, чтобы им шли заказы, а не они что-то заказывали в США», — пояснил политолог.

Ранее Дональд Трамп обратился к главе Турции Тайипу Эрдогану с предложением примирения. Американский лидер предложил торговую сделку на 100 миллиардов долларов и альтернативное решение по санкциям из-за покупки Анкарой российских С-400 и военной операции в Сирии.