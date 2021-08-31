Политолог прокомментировал восстановление ядерного производства в КНДР

Американские издания сообщили, что КНДР запустила производство плутония для наращивания ядерного потенциала. О том, зачем Северной Корее понадобилось увеличивать запасы оружия, рассказал ведущий специалист кафедры международной политики и зарубежного регионоведения ИОН РАНХиГС Роман Файншмидт, написал «Политэксперт».

По словам политолога, не стоит бояться изменения баланса в этой стране. Несмотря на то, что международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило перезапуск реактора, данные являются косвенными. Прямого доступа к оборудованию и промышленному потенциалу Северной Кореи у агентства нет.

«Эксперты МАГАТЭ были изгнаны из КНДР в 2009 году. Деятельность Северной Кореи по этому направлению можно контролировать только с учетом косвенных данных», — заверил Файншмидт.

Он добавил, что КНДР заинтересована в том, чтобы использовать некие рычаги давления, а именно наращивать ядерный потенциал в отношении Запада. Эта страна относится к той категории государств, которые имеют влияние на международный процесс в азиатском регионе. Однако в целом говорить об изменении баланса не стоит, заключил эксперт.