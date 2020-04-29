По его словам, «всем понятно, что украинское мнение мало кого интересует», а «то, что Украина считает, что к ней не по-партнерски как-то относятся, то это вообще бессмысленная и надоевшая болтовня».

«У европейцев есть задачи, они будут их решать независимо от заявлений каких-то украинских чиновников», — уверен Дудчак.

Также он уточнил, что «касаемо „Северного потока-2“, многие страны действуют вопреки своим же интересам», и «возможно, этот коронавирус и мировой кризис заставят их действовать в соответствии со своими интересами, а не отрабатывать заказ, прогибаясь под требования США».

Ранее глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон заявил, что «Северный поток — 2» навредит Украине, потому что после окончания строительства «Газпрому» нет смысла продолжать транзит газа через страну. Он считает, что если «Газпром» достроит «Северный поток — 2», то мощности украинской ГТС станут избыточными для него».