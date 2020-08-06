Политолог прокомментировал учения Турции и Азербайджана

По данным издания, телеканалы Турции расширили карту государства, включив в нее Автономную Республику Нахичевань. Ованнисян напомнил, что в Московском договоре 1921 года закреплено, что Нахичевань не может быть передана третьей стороне.

Он добавил, что в свое время Турции был предоставлен небольшой отрезок, чтобы иметь с республикой общую сухопутную связь. Теперь же Анкара, по словам специалиста, де факто присоединила эту область и создает там военно-политический плацдарм для распространения влияния на весь южно-кавказский регион.

«Это неоосманистский проект Эрдогана. Его цель — воссоздать Османскую империю в новом виде. Они, в общем-то, не скрывают этого. А Азербайджан используют в качестве слепого орудия турецкой экспансии», — заметил эксперт.