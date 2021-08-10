Политолог прокомментировал трактовку США резолюции ООН по Сирии

Политолог Павел Тарусин в разговоре с радио Sputnik прокомментировал трактовку США резолюции ООН по Сирии. До этого в посольстве России в Соединенных Штатах заявили, что американские войска находятся в Сирии без оснований.

По мнению политолога, США часто трактуют международные документы в свою пользу.

«Американцы, западные союзники прекрасно разбираются в этих резолюциях, но они трактуют их так, как это необходимо им. В свое время была резолюция по Ливии, о закрытии неба над страной, которую западные страны истолковали как мандат на то, чтобы начать бомбардировки, оказывать поддержку оппозиции, вводить свои войска на территорию страны. Поэтому ничего удивительного, что американцы толкуют международное право, резолюции международных институций так, как они этого хотят. Наше посольство совершенно правильно указывает на эти нестыковки, чтобы американцы возвращались к общепринятым понятиям и тем терминам, которые были заложены в резолюции международной организации», — заявил Тарусин.

Ранее представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции, полковник Уэйн Маротто, заявил, что американские войска находятся в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, принятой в конце 2015 года. В ответ на в российском посольстве указали на неверность трактовки резолюции.