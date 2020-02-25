Политолог прокомментировал теорию Украины о развале России

Корнилов считает, что «победить Москву ни военным, ни экономическим путями нельзя», а значит Украине «остается просто ждать, пока Россия развалится сама».

«Это единственная стратегия, которую украинские аналитики могут предложить украинскому народу, так что секретарь СНБО Данилов не новичок в этом плане», — рассказал он.