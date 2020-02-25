Политолог прокомментировал теорию Украины о развале России
Секретарь СНБО Украины заявил, что в скором времени Россию может ждать развал. Политолог и публицист Владимир Корнилов прокомментировал это предположение. Об этом сообщило РИА ФАН.
Корнилов считает, что «победить Москву ни военным, ни экономическим путями нельзя», а значит Украине «остается просто ждать, пока Россия развалится сама».
«Это единственная стратегия, которую украинские аналитики могут предложить украинскому народу, так что секретарь СНБО Данилов не новичок в этом плане», — рассказал он.