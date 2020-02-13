Политолог прокомментировал стрельбу военных США по гражданским в Сирии
Накануне американские военные открыли огонь по мирным жителям в Сирии. Политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал эту ситуацию РИА «Новости».
Он заявил, что США ведут себя в своем стиле — приходят туда, куда не зовут, и ведут себя так, как не подобает. Военный политолог сказал, что США не видят ничего сверхъестественного в том, что обстреливают местных жителей. Для них это норма, так как они якобы борются с терроризмом.
«На самом деле они просто качают нефть и имеют с этого определенный бонус, который вкладывают в разжигание горячих точек на планете», — приводит слова Кошкина радио Sputnik.
За последние сутки Центр примирения зафиксировал в районе Идлибской зоны 22 обстрела.