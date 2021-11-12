Политолог прокомментировал сообщения о «планах вторжения» России на Украину

Политолог Владимир Шаповалов в разговоре с RT прокомментировал сообщения в СМИ о том, что США выразили Евросоюзу опасения по поводу возможного «вторжения» России на Украину. Он назвал такую версию бездоказательной.

По мнению политолога, США специально позволяют себе подобные заявления для формирования конфликта.

«Необходимо подчеркнуть, что это абсолютно не соответствующее действительности и бездоказательное заявление. Это заявление преследует вполне конкретные цели: нагнетание обстановки и формирование провокативного контента», — считает Шаповалов.