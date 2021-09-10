Политолог прокомментировал слова Зеленского о возможной войне с Россией

Военный политолог Андрей Кошкин для радио Sputnik прокомментировал слова Владимира Зеленского о возможной войне с Россией. Украинский лидер ранее заявил, что в этой теме «есть потенциал».

Политолог выразил мнение, что подобными заявлениями президент Украины пытается удержать на себе внимание Запада.

«Зеленский очень бы хотел быть в центре внимания Европы и Соединенных Штатов, но аргументов у него все меньше и меньше. Кроме русофобских выпадов. Больше у него в арсенале ничего нет. Зеленский делает ставку на то, что востребовано как технология против России — в этих случаях Вашингтон и Брюссель „применяют“ Украину. Вот Зеленский и усиливает агрессивность своих заявлений: мол, не сегодня — завтра начнем воевать с Россией», — сказал Кошкин.

Зеленский ранее допустил возможность войны Украины с Россией, отвечая на вопрос журналистов.

«Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть. <…> Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией», — сказал он.