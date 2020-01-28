    28 января 2020, 11:10

    Политолог прокомментировал слова Зеленского о том, что СССР — виновник Второй мировой войны

    Анастасия Кременчугская

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский высказался в адрес СССР в негативном ключе, он сообщил, что Союз является одним из виновников начала Второй мировой войны. Дмитрий Журавлев, кандидат политических наук, прокомментировал это в эфире радио «Sputnik».

    Политолог считает, что Киев и Варшава нарочно искажают факты, так как занимаются классической антироссийской пропагандой. По его словам, все подобные заявления — это желание отменить благодарность России за такой подвиг.

    Журавлев добавил, что для Украины нет противоречий в том, что с одной стороны они поливают грязью Россию, с другой — заявляют о желании наладить отношения.

    «У наших соседей, к сожалению, есть некая аберрация сознания: они уверены, что можно, с одной стороны, Россию оскорблять, а с другой — с ней договариваться. Мол, нужно доказать, что Украина права, а Россия — нет. Кроме того, они под миром понимают победу, а под отношениями — собственную выгоду. Поэтому никакого противоречия для них нет. Если мы сейчас им докажем, что они ошибаются, они очень удивятся. Но доказать, наверное, следует», — отметил Дмитрий Журавлев.