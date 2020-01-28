Политолог считает, что Киев и Варшава нарочно искажают факты, так как занимаются классической антироссийской пропагандой. По его словам, все подобные заявления — это желание отменить благодарность России за такой подвиг.

Журавлев добавил, что для Украины нет противоречий в том, что с одной стороны они поливают грязью Россию, с другой — заявляют о желании наладить отношения.

«У наших соседей, к сожалению, есть некая аберрация сознания: они уверены, что можно, с одной стороны, Россию оскорблять, а с другой — с ней договариваться. Мол, нужно доказать, что Украина права, а Россия — нет. Кроме того, они под миром понимают победу, а под отношениями — собственную выгоду. Поэтому никакого противоречия для них нет. Если мы сейчас им докажем, что они ошибаются, они очень удивятся. Но доказать, наверное, следует», — отметил Дмитрий Журавлев.