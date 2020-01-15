Политолог прокомментировал слова президента Эстонии о «разочаровании» в РФ

Политолог напомнил о бывшем президенте Грузии, Михаиле Саакашвили, который верил в НАТО, возлагал надежды на украинские стратегии. А в итоге Грузия осталась без Абхазии, Украина — без Крыма.

«Поскольку Россия напала на Грузию (?) и Украину (?!), угрожает соседним странам, как считают в НАТО (?!!!), и это не соответствует тем договорённостям, которые были подписаны в Хельсинки. Ах ты ж… Но не стоит, наверное. Ну, там вообще народ такой. Медленно соображает их президент, так и нам торопиться некуда. По Хельсинкскому договору надо, чтобы границы в Европе были нерушимыми? Надо. 35 государств подписались. Только без Эстонии, Грузии и Украины. СССР тогда был. А их не было. Какое они отношение к этому договору имеют?» — написал Сатановский в своем Telegram-канале.

Политолог недоумевает, как в Таллине могут считать, что НАТО станет отстаивать эстонские территориальные претензии к России.

Сатановский считает, что, если бы русские власти делали все, чего захотят, как минимум трех прибалтийских страны уже не стало бы. По его мнению, сейчас это сдерживает только президент РФ.