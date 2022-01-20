Политолог прокомментировал слова Кулебы по поводу «запугивания» украинцев Россией

Политолог Руслан Бальбек высказался на счет заявления украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что России «не победить Украину грубой силой». Он считает, что украинцев запугивает не Россия, а местные власти. Об этом написал RT.

«Теперь, когда население подвержено панике, Кулеба решил сделать „полицейский разворот“ во внутренней политике страны. Разумеется, все это делается для того, чтобы не допустить в головы населения мысли, что их обманывали, и что страной руководят не политики, а случайные люди», — отметил политолог.

Бальбек добавил, что в первую очередь украинцев «запугал» официальный Киев, который несколько лет подряд выкрикивает «пророчества» о «нападении» со стороны России.