Политолог прокомментировал скандал в украинской армии

По словам специалиста, его «не удивил очередной скандал в украинской армии», и «если украинские офицеры будут кормить солдат просроченными консервами, то ни о какой высокой боеспособности в ВСУ речь быть не может, голодная армия не будет исполнять приказы».

«Этот инцидент в очередной раз говорит о том, что никакой сильной армии они построить не смогли, и проблем внутри ВСУ достаточно», — заключил Мезюхо.