Политолог прокомментировал разведение сил в Донбассе

«Международные усилия должны быть направлены на помощь Киеву, будь то президент, будь то другие силы, для того, чтобы был реализован ключевой элемент, который имеет важнейшее значение для движения вперед… Все, кто сейчас так жаждет встречи в „нормандском формате“, должны помочь Киеву приступить к настоящей реализации минских договоренностей с конкретного шага — разведения сил», — заявила дипломат Мария Захарова.

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень, рассказал какое из западных государств выступает за мирное решение вопроса.

«Безусловно, заинтересована Франция в лице ее президента Эммануэля Макрона, который выстраивает свою геополитическую концепцию. Для Макрона это принципиальная позиция — попытаться разрулить ситуацию с Донбассом, потому что без этого ядром Европы Франция никак не станет. Тем более что „формула Штайнмайера“ вроде дает шансы. Так что, думаю, Франция будет довольно активно разогревать реализацию „формулы“ и способствовать разведению сил. Германия тоже заинтересована в решении проблем Донбасса», — отметил Евгений Бень.

Украина минами сорвала разведение сил в ДНР — Басурин Подробнее

Однако политолог обратил внимание на то, что некоторые страны не желают Украине мира.

«До сих пор есть достаточно серьезные силы в ЕС и США, у которых теплится надежда на то, что этот конфликт так и будет тлеть, а они будут дальше раскручивать режим санкций. Поэтому надеяться на то, что ситуация разрулится в мгновение ока, мне кажется, не приходится», — заявил он.

Ранее украинская сторона сорвала разведение сил в ДНР в районе Петровского, применив мины натовского стандарта.