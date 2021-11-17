Политолог прокомментировал призыв конгрессменов США ужесточить политику в отношении России

Политолог Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал призыв конгрессменов США ужесточить политику в отношении России. С таким предложением ранее выступили десять конгрессменов-республиканцев.

Бальбек отметил, что США и так уже наращивают военную помощь Украине и усиливают свою группировку в Черном море. По его словам, это не может изменить позицию РФ по Крыму и Донбассу.

«Мы ни на йоту не сдвинемся от Крымского полуострова и не изменим своего отношения к жителям Донбасса. Может быть, конгрессмены просто хотят поучаствовать в американо-украинских военных отношениях? Видимо, они считают себя умнее руководства страны, раз делают такое „избитое“ предложение. А может, просто переживают, что деньги проходят мимо их карманов», — считает политолог.