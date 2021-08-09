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    09 августа 2021, 19:59

    Политолог прокомментировал предстоящий визит Меркель на Украину

    Оксана Лавнюженко

    Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин назвал предполагаемую причину, по которой канцлер Германии Ангела Меркель собирается приехать в Киев. Об этом написало ИА Nation News.

    Встреча двух глав должна состояться 22 августа. Примечательно, что дата визита почти совпадает с началом первого саммита «Крымской платформы», инициированного Владимиром Зеленским. Она пройдет 23 августа.

    По словам политолога, новость «отдает сюрреализмом». С одной стороны Берлин не признает Крым частью России. С другой стороны политический демарш Меркель можно расценивать как прощальный политический жест.

    Камкин добавил, что поездка Меркель не полезна и для самой Украины. По некоторым данным, в стране осенью может вспыхнуть новый майдан. Возможно, США будут использовать Германию как «поднос для печенек» очередным участникам протестов.