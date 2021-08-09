Политолог прокомментировал предстоящий визит Меркель на Украину

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин назвал предполагаемую причину, по которой канцлер Германии Ангела Меркель собирается приехать в Киев. Об этом написало ИА Nation News.

Встреча двух глав должна состояться 22 августа. Примечательно, что дата визита почти совпадает с началом первого саммита «Крымской платформы», инициированного Владимиром Зеленским. Она пройдет 23 августа.

По словам политолога, новость «отдает сюрреализмом». С одной стороны Берлин не признает Крым частью России. С другой стороны политический демарш Меркель можно расценивать как прощальный политический жест.

Камкин добавил, что поездка Меркель не полезна и для самой Украины. По некоторым данным, в стране осенью может вспыхнуть новый майдан. Возможно, США будут использовать Германию как «поднос для печенек» очередным участникам протестов.