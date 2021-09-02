Политолог прокомментировал предложение переименовать Украину

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал предложение советника президента Украины Алексея Арестовича переименовать страну в Русь-Украину. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По данным сайта «Дни.ру», Безпалько считает, что пока эту идею реализовать невозможно. Также он выразил мнение, что если по каким-то причинам, он сможет повлиять на ситуацию и Украину переименуют, то этому стоит порадоваться.

«Потому что тогда с подачи Арестовича и тех, кто его поддерживает, эти люди начнут наконец вспоминать, что они русские», — считает Безпалько.