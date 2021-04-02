Политолог Александр Новокрещенов считает, что иностранные военные корабли никак не навредят строительству «Северного потока — 2». Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Новокрещенов отметил, что они могут нанести технический ущерб, тогда восстанавливать все придется Германии. Политолог добавил, что именно она может пострадать больше всего от таких действий.

«Эта демонстрация не несет никакой военной опасности, просто психологическое давление», — заключил Новокрещенов.