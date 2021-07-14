Политолог прокомментировал отставку главы украинского МВД

Украинский политолог Тарас Березовец связал отставку главы МВД Украины Арсена Авакова с тем, что при нем президент Незалежной Владимир Зеленский не чувствовал себя в безопасности. Об этом сообщили «Дни.ру».

Глава украинского МВД Арсен Аваков покинул свой пост 12 июля. Должность он занял еще в 2014 году. Политолог Тарас Березовец заявил, что причиной ухода Авакова с поста стало устранение политических конкурентов со стороны Владимира Зеленского.

«Зеленский давно хотел избавиться от супервлиятельного министра внутренних дел. Давно этой идеей жил, но пока он не набрал нужного веса. Теперь мы видим: наш президент заматерел», — отметил украинский специалист.