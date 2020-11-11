Политолог прокомментировал отношение европейцев в выборам в США

По его мнению, Европа надеялась именно на победу Байдена, так как этот вариант для нее предпочтительнее. Коктыш отметил, что что заблаговременные поздравления европейцев были частью предвыборной компании. Он объяснил, что таким образом они «запустили домино правления и формирования новой реальности, когда она вроде уже всеми принята».

«Хотя бы потому что он не будет выставлять Европе счета за НАТО, американскую безопасность и за многие другие вещи», — объяснил он симпатию к Байдену со стороны ЕС.