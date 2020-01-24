Политолог прокомментировал опубликованный ЦРУ доклад о Степане Бандере

По словам Светова, доклад должны были опубликовать году в 2010, когда Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины.

«Доклад был подготовлен в 1951 году, а публикуется только сейчас. Кто такой был Бандера — не являлось секретом ни для одного из президентов США, но он был ситуативный союзник, поэтому его использовали. Вопиющая ситуация, что этот доклад должны были опубликовать хотя бы в 2010 году, когда Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины», — отметил Юрий Светов.

В докладе говорится, что Степан Бандера — «фашист и профессиональный агент Гитлера». Политолог считает, что все президенты США знали, что он — ситуативный союзник, поэтому его и использовали в своих целях.

Эксперт надеется, что доклад сыграет «определенную роль» в спорах и обсуждениях вокруг фигур тех, кого «нынешняя Украина делает героями».