    24 января 2020, 10:32

    Политолог прокомментировал опубликованный ЦРУ доклад о Степане Бандере

    Анастасия Кременчугская

    ЦРУ опубликовало в открытом доступе доклад «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году». Политолог Юрий Светов, дал оценку публикации, сообщил RT.

    По словам Светова, доклад должны были опубликовать году в 2010, когда Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины.

    «Доклад был подготовлен в 1951 году, а публикуется только сейчас. Кто такой был Бандера — не являлось секретом ни для одного из президентов США, но он был ситуативный союзник, поэтому его использовали. Вопиющая ситуация, что этот доклад должны были опубликовать хотя бы в 2010 году, когда Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины», — отметил Юрий Светов.

    В докладе говорится, что Степан Бандера — «фашист и профессиональный агент Гитлера». Политолог считает, что все президенты США знали, что он — ситуативный союзник, поэтому его и использовали в своих целях.

    Эксперт надеется, что доклад сыграет «определенную роль» в спорах и обсуждениях вокруг фигур тех, кого «нынешняя Украина делает героями».