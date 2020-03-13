    13 марта 2020, 18:27

    Политолог прокомментировал опасность коронавируса в Европе

    Дарья Морозова

    Политолог Армен Гаспарян считает, что самая большая опасность для Европы наступит, когда коронавирус доберется до Украины и Молдавии. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Госпарян уверен, что после этого начнется настоящая паника, так как в этих двух странах медицина находится на низком уровне. Также он добавил, что возмущения по поводу отмены чемпионата Европы по футболу говорят о непонимании людьми серьезности ситуации.

    «Потому что абсолютная разболтанность, расхлябанность и непонимание, что это такое», — подытожил Гаспарян.