Политолог прокомментировал опасность коронавируса в Европе

Госпарян уверен, что после этого начнется настоящая паника, так как в этих двух странах медицина находится на низком уровне. Также он добавил, что возмущения по поводу отмены чемпионата Европы по футболу говорят о непонимании людьми серьезности ситуации.

«Потому что абсолютная разболтанность, расхлябанность и непонимание, что это такое», — подытожил Гаспарян.