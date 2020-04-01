Политолог прокомментировал обращение Белоруссии за помощью к России

По его словам, «белорусские власти затянули с введением карантинных мер и общенациональных противопандемических ограничений». Также политолог уверен, что «обращение вызвано заботой о белорусских людях, других мотивов тут и быть не может», а «Лукашенко, даже располагая исключительно той информацией, какой, вероятно, он хочет располагать, не покидая зону личного комфорта, сообразил, что имеющихся у него на данный момент ресурсов для борьбы с коронавирусом может просто не хватить».

«Какая тут может быть гордость и предубеждение? Здесь надо людей спасать. Это совершенно оправданные действия», — заключил Зимовский.