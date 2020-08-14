Политолог прокомментировал новости о запрете российских СМИ в Армении

Председатель Ассоциации политологов Армении Амаяк Ованнисян прокомментировал новости о запрете российских СМИ в Армении.

Президент Армении Армен Саркисян подписал закон «Об аудиовизуальных медиа», согласно которому ограничивается вещание зарубежных каналов в стране. Документ гласит, что такие меры «обеспечат всеобщее право на достоверную информацию, гарантии высказывания собственного мнения и независимости медиакомпаний». Среди запрещенных российских каналов оказались Первый канал, «РТР Планета» и «Россия. Культура».

Ованнисян заметил, что запрет коснулся всех иностранных телеканалов, но, кроме CNN, все остальные являются нашими. По мнению специалиста, такое решение «абсолютно неприемлемо и деструктивно», так как оно «бьет по интересам людей», пишет «ПолитЭксперт».

«Я не согласен с таким решением и не скрываю этого. Оно абсолютно не вытекает из потребностей общества: большинство телезрителей предпочитают российские телеканалы. Были опросы на эту тему. Это известный факт», — пояснил политолог.

Он подчеркнул, что наши СМИ выбирают не только из-за качественного вещания и интересных программ, а еще и потому, что люди не хотят забывать русский язык.