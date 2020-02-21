Политолог прокомментировал нападение украинцев на эвакуированных из Китая соотечественников

В Полтавской области Украины жители попытались блокировать въезд семи автобусов с эвакуированными из Китая на территорию медицинского центра. На дороге подожгли дрова и шины, в автобусы летели камни, а после жители вступили в драку с полицией.

В своем telegram-канале Сатановский сравнил эту ситуацию с историей прошлого столетия. По его словам, во времена Второй мировой войны с тем же рвением поляки и чехи устраивали расправы сначала над цыганами, евреями и друг другом, а после — проигравшими немцами.

«На Украине тогда как раз по всем ним прошлись, заодно дорезав поляков на Волыни. Русских особо не тронули: помешала сталинская диктатура», — с иронией заметил Сатановский.

По его словам, после избавления от пережитков советского прошлого Украина приобщилась к «европейским ценностям».

«Средневековое зверство там под тонкой корочкой чего-то приличного бурлит, как борщ в котелке. И на поверхность при случае прорывается с удивительной легкостью», — заявил политолог.