Политолог прокомментировал намерения Чехии в отношении России

Чехия планирует наладить отношения с Россией и не берет в расчет позицию Польши и США. Таким мнением поделился политолог Владимир Леонтьев. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

Он отметил, что на данный момент пять правящих либеральных партий страны нацелены на налаживание отношений с Россией и Китаем. Также эти политики рассчитывают на сближение с Западом. По мнению Леонтьева, наладить взаимоотношения Чехия попытается с помощью ревизии.

«Учитывая то, что они обиделись, когда их назвали „недружественной страной“ — это свидетельствует о желании Чехии сблизиться с Россией», — подчеркнул политолог.