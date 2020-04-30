Политолог прокомментировал изменение маршрута «Академика Черского»

Эксперт рассказал, для чего судно меняет свой маршрут.

«„Академик Черский“ посетил некоторые порты, где, судя по всему, получил дополнительное оборудование. Он готовится к броску. Другого судна для достройки „Северного потока-2“ у нас нет, а арендовать суда зарубежных партнеров из-за санкций невозможно», — заявил Суздальцев.

Он также отметил, что корабль тянет время, собирает оборудование в разных портах, потому что идеальные условия для достройки — это конец лета, когда Балтика спокойна.

По словам политолога, то, что «Академик Черский» опять изменил маршрут, говорит о том, что переброска судна заканчивается, наступает последний этап. А это значит, что «Северный поток-2» будет достроен.