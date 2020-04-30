Политолог прокомментировал изменение маршрута «Академика Черского»
Андрей Суздальцев, независимый эксперт по постсоветскому пространству, политолог, в беседе с радио Sputnik прокомментировал изменение маршрута судна «Академик Черский». Он сменил курс на Калининград.
Эксперт рассказал, для чего судно меняет свой маршрут.
«„Академик Черский“ посетил некоторые порты, где, судя по всему, получил дополнительное оборудование. Он готовится к броску. Другого судна для достройки „Северного потока-2“ у нас нет, а арендовать суда зарубежных партнеров из-за санкций невозможно», — заявил Суздальцев.
Он также отметил, что корабль тянет время, собирает оборудование в разных портах, потому что идеальные условия для достройки — это конец лета, когда Балтика спокойна.
По словам политолога, то, что «Академик Черский» опять изменил маршрут, говорит о том, что переброска судна заканчивается, наступает последний этап. А это значит, что «Северный поток-2» будет достроен.