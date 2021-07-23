Политолог прокомментировал историю с изображением Крыма на сайте ОИ в Токио

На сайте Олимпийских игр в Токио изобразили Крым как российскую территорию. Однако спустя время изображение изменили, убрав обозначение границы. Политолог Иван Мезюхо прокомментировал возникшую ситуацию. По его словам, таким образом Олимпийский комитет попытался избежать скандала. Об этом сообщил RT.

«Я уверен в том, что изначально никакой ошибки не было. Крым был справедливо обозначен территорией Российской Федерации. Международный олимпийский комитет пошел на поводу у Украины, чтобы не провоцировать очередной скандал, который мог бы быть инициирован Киевом и западным блоком государств», — заверил эксперт.

Политолог отметил, что власти Украины всегда болезненно реагируют на изображение полуострова как российской территории. По его словам, они таким образом лишь привлекают внимание к тому, что Крым является неотъемлемой частью России.