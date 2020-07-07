Политолог прокомментировал идею Киева ввести миротворцев ОБСЕ в Донбасс

По его словам, подобные предложения уже высказывались при бывшем президенте страны Петре Порошенко. Но это невозможно реализовать, поэтому нынешнее предложение направлено исключительно на повышение рейтинга президента Владимира Зеленского.

«Если бы она была реализуемой, ее давно уже подхватили бы западные партнеры, которые желают уже какой-то стабильности на территории Донбасса, и давно были бы там войска Германии, Франции и других стран. <…> То, что эта идея нереалистична, это понятно, поддержки от Запада не будет», — заключил Бредихин.

Ранее стало известно, что в Донбасс могут ввести миротворцев ОБСЕ. Киев обратил внимание на «беспрецедентную возможность» мандата организации и решил ее изучить. Не исключено, что на такой вариант согласится «та сторона». Вице-премьер страны и министр по вопросам реинтеграции так называемых временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заметил, что ОБСЕ никогда не пользовалась таким правом.