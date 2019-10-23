Политолог прокомментировал готовность Трампа «отвоевать» Белый дом

«Естественно, что республиканцы будут отстаивать Белый дом в течение ближайшего года, начавшейся избирательной кампании и пытающейся начаться процедуры импичмента, и это будет так же, как и во всех остальных политических процессах, которые происходят в США. Также это противостояние продолжится и во время второго срока Дональда Трампа, если он выиграет президентскую гонку 2020 года», — отметил эксперт.

Дмитрий Солонников также подчеркнул, что такое заявление стандартно в политических условиях США.

«Было бы странно предположить, что республиканцы просто поднимут руки и отдадут демократам Белый дом. Страсти в США накаляются, и нынешний лидер республиканцев подчеркивает боевую готовность своей партии», — сказал специалист.