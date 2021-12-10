Политолог прокомментировал беседу Байдена с Зеленским

Доктор политических наук Александр Семченко высказался об итогах телефонной беседы президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена. По словам политолога, проведенные переговоры между двумя главами государств не представляют собой ничего нового. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

Он отметил, что подобные итоги уже были озвучены президентом России Владимиром Путиным после встречи с премьер-министром Греции.

«Конечно, вступление в НАТО — это „воля украинского народа“. Вот только опросы общественного мнения показывают, что даже несмотря на пропаганду украинский народ не хочет вступать НАТО», — заметил эксперт.

Готовность Байдена выделить Украине денежную помощь не стало сюрпризом на переговорах. США и ранее направляли в Киев 300 миллионов долларов на военный сектор.

«На эти 300 миллионов долларов что-нибудь возьмут со своих складов, морально устаревшее, желательно, старое и перешлют. Собственно, мы это наблюдали. Самые забавные вещи были, когда они переделанные РПГ — российские гранатометы, просто немножко модифицированные в США, поставляли Украине как помощь. Ну, видимо, что-то такое у них там уже есть», — заключил политолог.