Политолог призвал критически относиться к высказываниям Лукашенко

Политолог Кирилл Аверьянов-Минский прокомментировал встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе беседы обсуждалась интеграция двух стран. Эксперт призвал критически относиться к словам белорусского политика. Об этом сообщило «Утро.ру».

Политолог отметил, что Лукашенко «не стоит верить на слово». В первую очередь необходимо дождаться подписания с его стороны всех необходимых бумаг. Также Аверьянов-Минский обратил внимание на тот факт, что в ходе встречи не обсуждали политические аспекты.

«Пренебрежение к политической части интеграции <…> внушает опасения, что никаких реальных подвижек в российско-белорусской интеграции не произойдет», — заявил эксперт.