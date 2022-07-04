Политолог предупредил США, что им следует готовиться к новым неожиданностям от Путина

Соединенные Штаты Америки должны готовиться к новым шагам российского президента Владимира Путина. Такое мнение выразил политолог, бывший замминистра обороны США по вопросам международной безопасности Джозеф Най.

Он написал в статье для издания The National Interest, что США с 2017 года в рамках стратегии нацбезопасности уделяли особое внимание соперничеству с Китаем и Россией. Однако политики допустили две ошибки.

Первая состоит в том, что у Штатов нет четкого деления между РФ и КНР, хотя это совсем разные государства. Второй проблемой Най назвал сосредоточенность американской концепции на соперничестве великих держав. При этом в США, по его оценке, уделяют недостаточно внимания новому типу угроз. В частности, эпидемии коронавируса.

Штатам, по его мнению, необходимо изменить дальнейшую стратегию безопасности. Однако нужно исходить не из политики изоляции и сдерживания, как во времена холодной войны, а из управляемой стратегической конкуренции между ведущими странами. При этом американский политический истеблишмент должен быть готов к новым сюрпризам со стороны президента РФ Владимира Путина.