Политолог предупредил о негативных последствиях для миллионов украинцев от разрыва дипотношений с Россией

Если между Россией и Украиной будут разорваны дипломатические отношения, то это будет иметь ряд негативных последствий. Например, пострадает 2,5 миллиона украинцев, которые приезжают в РФ на заработки.

Об этом рассказал украинский политолог, директор информационно-политического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

«Разрыв отношений — это серьезный шаг, который выходит за рамки двусторонних отношений. Так как Украина контролируется извне, если мы захотим пойти на разрыв отношений с Россией, нам придется советоваться с Западом, где нам посоветуют от этого шага воздержаться», — передало издание «Главред» его слова.

Решение о разрыве негативно скажется на украинцах, которые приезжают в Россию на заработки и временно там проживают. Таких работников насчитывается около 2,5 миллиона.

Также такое решение может привести к резкому ухудшению взаимоотношений Украины с целой группой стран, которые имеют связи с Москвой. По словам эксперта, Китаю это не понравится. После истории с «Мотор Сич» власти присматриваются к действиям Украины. Поэтому даже если страна захочет разорвать отношения, ей никто не даст.

Отношения между Россией и Украиной последнее время стали ухудшаться. Это происходит на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма. Накануне Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину приехать в Донбасс на переговоры.