Политолог предупредил, что прекращение авиасообщения с Белоруссией ударит по украинцам

Зампред общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько обсудил с «ПолитЭкспертом» решение украинских властей прекратить авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.

Шатько напомнил, что многие украинцы использовали Минск, чтобы попасть на заработки в РФ. Однако теперь этот маршрут оказался для них закрыт.

«Просто хотелось бы задать господину Зеленскому вопрос, подумал ли он о людях. Каким образом они будут прилетать, приезжать, если все перекрыто? Скорее всего, президент об этом меньше всего думает», — отметил собеседник издания.