Политолог предсказал закрытие Мировых бирж на две недели

Политолог уверен, что закрытие основных мировых бирж стоит ожидать уже на этой неделе. Таким мнением он поделился в своем телеграм-канале.

Баширов уверен, что такой «отдых» необходим, так как лихорадка на фоне непонимания происходящего лишь ухудшает ситуацию.

«Остановка на две недели поможет аналитикам, брокерам, клиентам и эмитентам акций, облигаций и так далее спокойно выстроить свои планы работы. А сейчас получается, что и надо перестраивать производственные процессы и реагировать на биржевые судороги», — пояснил эксперт.