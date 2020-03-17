Политолог предсказал закрытие Мировых бирж на две недели
Марат Баширов, политолог, предположил, что в ближайшее время на двухнедельный карантин могут закрыться Мировые биржи. Произойдет это из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом написал «Царьград».
Политолог уверен, что закрытие основных мировых бирж стоит ожидать уже на этой неделе. Таким мнением он поделился в своем телеграм-канале.
Баширов уверен, что такой «отдых» необходим, так как лихорадка на фоне непонимания происходящего лишь ухудшает ситуацию.
«Остановка на две недели поможет аналитикам, брокерам, клиентам и эмитентам акций, облигаций и так далее спокойно выстроить свои планы работы. А сейчас получается, что и надо перестраивать производственные процессы и реагировать на биржевые судороги», — пояснил эксперт.