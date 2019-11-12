Политолог предсказал украинские протесты из-за роста цен на газ

«Минимальная чистая зарплата на Украине сегодня составляет 100 евро. Газом пользуется подавляющее число населения, он проведен сейчас и в малые города, и в села. Уже сегодня цена неподъемна для населения при таком уровне зарплат и пенсий. И повышение цены в ноябре, а подниматься она будет и в декабре, и в январе, и в феврале, это серьёзный удар по выживанию украинских домохозяйств», — отметил Олег Соскин.

По мнению политолога, цены на газ выросли из-за того, что власть участвует в коррупционных схемах и обманывает население.

«Власть должна в первую очередь четко раскрыть формулу ценообразования. Для этого должны быть открытые биржевые контракты. В нынешней власти находятся люди, которые в этом вообще не разбираются, а те, кто разбирается, они сидят на потоках воровства с газа. Второе — нужно ликвидировать монополию. Потому что она фактически диктует цену, а во главе стоит группка, которая наживается на этом», — пояснил эксперт.

Он добавил, что в конце текущего месяца на Украине могут вспыхнуть протесты. По словам Олега Соскина, население пока терпит, однако потенциал доверия падает из-за увеличения налогов.

«Нафтогаз» на 14,7% повысил цену на газ для населения Подробнее

«На днях должны принять очень антисоциальный государственный бюджет — сократятся субсидии, социальные дотации. Влияет и разведение войск, неопределенность Нормандской встречи. Это все должно привести к протестам, как правого крыла, так и к социальным волнениям, связанным с поднятием цен. Потому что рост цены на газ повлечет за собой поднятие цен на электричество, воду, транспорт», — рассказал Соскин.

Он добавил, что «осенние выступления» обязательно появятся «где-то в конце ноября».

Ранее компания «Нафтогаз» повысила цену на газ для населения Украины. Стоимость «голубого топлива» возросла на 14,7% и составила 4899 гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров.