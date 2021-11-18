Политолог предсказал политический раскол в Литве из-за Тихановской

Политический раскол может произойти в Литве из-за поддержки страной экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом «ПолитЭксперту» сообщил политолог Александр Носович.

Ранее литовский депутат Ремигиюс Жемайтайтис раскритиковал власти страны из-за слишком больших трат на Тихановскую, которая в данный момент проживает в Литве, пояснило Утро.ру.

По мнению Носовича, это может стать первым шагом на пути к политическому расколу в стране.

«Жемайтайтис представляет оппозицию. Требования оппозиции по внешней политике в последнее время состоят в том, что необходимо провести ревизию того, как расходовались деньги по белорусскому направлению за этот год», — считает эксперт.