Политолог предсказал первые шаги Байдена в роли президента

Первые два месяца мировое сообщество будет наблюдать попытки Дональда Трампа оспорить президентство Джо Байдена. Сам демократ уже довольно четко обрисовал свою позицию, неоднократно ее высказывал, и сейчас можно составить довольно полное представление о том, чего от него можно ожидать.

Как сообщила «360» политолог Наталья Елисеева, он собирается продолжить традиционную для Демократической партии США политику санкционного давления на Россию.

«Он продолжит давление в принципе. Для Трамп главным врагом был Китай, для Байдена им станет Россия. Несмотря на то, что, будучи вице-президентом при президенте Бараке Обаме он выступал за перезагрузку отношений с Москвой, мы наверняка увидим попытки договориться в одностороннем порядке. То есть, это будут не равные взаимоотношения, а попытки доминирования», — сообщила политолог.

По ее мнению, Байден будет выступать за возвращение во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), и за продолжение переговоров с талибами. Свою готовность сотрудничать с Афганистаном он уже раньше озвучивал.

«Во внутренне политике он вернется к программе медицинского страхования Obamacare и упрощенной миграционной политике. Она будет не такой жесткой, как у Трампа. Байден, как истинный представитель Демократической партии, направит радикализм во внешнюю политику. Внутри страны он будет сглаживать углы и балансировать», — предположила Елисеева.

По ее мнению, главный вопрос в том, как долго Байден продержится на своем посту.

«Не стоит забывать, сколько ему лет (78 лет — прим. ред.). Возможности современной медицины не безграничны», — отметила она.

После того, как Джо Байден объявил себя избранным президентом США, адвокат Дональда Трампа сообщил, что около 90 свидетелей со стороны республиканцев примут участие в судах, посвященных махинациям при подсчете голосов на выборах.