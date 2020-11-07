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    07 ноября 2020, 23:44

    Политолог предсказал первые шаги Байдена в роли президента

    Анастасия Кукова, Екатерина Земская

    Первые два месяца мировое сообщество будет наблюдать попытки Дональда Трампа оспорить президентство Джо Байдена. Сам демократ уже довольно четко обрисовал свою позицию, неоднократно ее высказывал, и сейчас можно составить довольно полное представление о том, чего от него можно ожидать.
    Политолог предсказал первые шаги Байдена в роли президента

    Как сообщила «360» политолог Наталья Елисеева, он собирается продолжить традиционную для Демократической партии США политику санкционного давления на Россию.

    «Он продолжит давление в принципе. Для Трамп главным врагом был Китай, для Байдена им станет Россия. Несмотря на то, что, будучи вице-президентом при президенте Бараке Обаме он выступал за перезагрузку отношений с Москвой, мы наверняка увидим попытки договориться в одностороннем порядке. То есть, это будут не равные взаимоотношения, а попытки доминирования», — сообщила политолог.

    По ее мнению, Байден будет выступать за возвращение во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), и за продолжение переговоров с талибами. Свою готовность сотрудничать с Афганистаном он уже раньше озвучивал.

    «Во внутренне политике он вернется к программе медицинского страхования Obamacare и упрощенной миграционной политике. Она будет не такой жесткой, как у Трампа. Байден, как истинный представитель Демократической партии, направит радикализм во внешнюю политику. Внутри страны он будет сглаживать углы и балансировать», — предположила Елисеева.

    По ее мнению, главный вопрос в том, как долго Байден продержится на своем посту.

    «Не стоит забывать, сколько ему лет (78 лет — прим. ред.). Возможности современной медицины не безграничны», — отметила она.

    После того, как Джо Байден объявил себя избранным президентом США, адвокат Дональда Трампа сообщил, что около 90 свидетелей со стороны республиканцев примут участие в судах, посвященных махинациям при подсчете голосов на выборах.