Политолог предрек жесткую реакцию Австрии на теракт в Вене

Австрия жестко ответит на теракты. Этого потребуют жители страны, которые не чувствуют себя в безопасности. Таким мнением поделился с «360» политолог Илья Геращенков.

«Лично я не думаю, что сейчас в Австрии есть возможность закрыть глаза на теракты, которые происходят на территории государства. Ранее мы видели теракт во Франции, буквально несколько дней назад. Видели жесткую реакцию французского правительства и достаточно серьезное обращение к исламистам, чтобы они понесли какую-то солидарную ответственность, по крайней мере, в риторическом плане со своими единоверцами», — пояснил генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Геращенков.

Все понимают, что теракты организованы фундаментальными исламистами, но опираются они на общее единое учение. Французы более либеральные, чем австрийцы, считает политолог. Страна больше привыкла к свободам и защите своих ценностей. Австрийцы же более догматичные, похожие на немцев. Но тем не менее, долго они тоже терпеть не будут.

«Сейчас катализатором является коронакризис, затронувший основное население, которое предъявляет претензии к правительству. И подобное чувство небезопасности собственных территорий тоже является ключевым, чтобы требовать от власти защиты. Поэтому я думаю, что сейчас Европа уже не будет такой толерантной и реакция последует достаточно жесткая. Правда, попасть под нее могут все», — добавил Геращенко.

По словам политолога, Австрия может частично закрыть границы, ужесточить контроль, ввести цифровые сканеры и прочее.

Ранее стало известно, что при нападении в Вене погибли четыре человека. Вооруженные люди начали стрельбу в столице Австрии вечером 2 ноября.