Политолог предрек «слив» Зеленского после выборов президента США

«Что касается Украины, то учитывая все процессы, которые грозят развернуться в США после выборов, Штатам будет не до нее — внутренние проблемы отодвинут Украину далеко на задний план», — заметил Соскин.

По его словам, если на выборах победит Дональд Трамп, то он попытается расправиться с Джо Байденом через его сына. При это важной фигурой окажется бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Если же победу одержит Байден, то усилится экс-президент Украины Петр Порошенко, а действующего главу Незалежной Владимира Зеленского «сольют».

«В принципе, Зеленского попытаются „слить“ в любом случае — и в случае победы Трампа, и в случае победы Байдена. Он никому не нужен. Трампу подходит Кличко, Байдену — только Порошенко. Зеленский — третий лишний», — добавил эксперт.