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    05 ноября 2020, 16:05

    Политолог предрек «слив» Зеленского после выборов президента США

    Артур Блянихов

    Политолог и экономист Олег Соскин выразил уверенность, что при любом исходе президентских выборов в Соединенных Штатах проиграет нынешний лидер Незалежной Владимир Зеленский. Специалиста процитировало «Утро.ру».

    «Что касается Украины, то учитывая все процессы, которые грозят развернуться в США после выборов, Штатам будет не до нее — внутренние проблемы отодвинут Украину далеко на задний план», — заметил Соскин.

    По его словам, если на выборах победит Дональд Трамп, то он попытается расправиться с Джо Байденом через его сына. При это важной фигурой окажется бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

    Если же победу одержит Байден, то усилится экс-президент Украины Петр Порошенко, а действующего главу Незалежной Владимира Зеленского «сольют».

    «В принципе, Зеленского попытаются „слить“ в любом случае — и в случае победы Трампа, и в случае победы Байдена. Он никому не нужен. Трампу подходит Кличко, Байдену — только Порошенко. Зеленский — третий лишний», — добавил эксперт.