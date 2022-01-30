Политолог предрек начало прямых поставок газа из РФ на Украину

После запуска «Северного потока — 2» Украине придется начать прямые поставки газа из России. Об этом политолог Дмитрий Корнейчук заявил в эфире телеканала NewsOne, передало РИА «Новости».

Переходить на прямые поставки газа из России — единственный выход, который останется у украинских властей, когда начнутся поставки по «Северному потоку — 2». Политолог предрек, что в следующий отопительный сезон Украине будет негде закупать газ, потому что транзитные поставки могут прекратиться.

«Когда заработает „Северный поток — 2“, а он заработает в этом году, то у нас и в транзитной трубе не будет газа», — сказал Корнейчук.

Уже сегодня Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом, подчеркнул он. Но энергетический кризис Украина создала искусственно, по его мнению.

Корнейчук предположил, что власти целенаправленно подняли тарифы по стране.

«Украинцы скажут: да хоть с кем угодно вы договаривайтесь — только снизьте нам тарифы на газ», — указал он.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Великобритания и ЕС готовят санкции против российского газа.