Политолог предрек начало прямых поставок газа из РФ на Украину
Политолог Корнейчук: Украина будет вынуждена начать прямые поставки газа
После запуска «Северного потока — 2» Украине придется начать прямые поставки газа из России. Об этом политолог Дмитрий Корнейчук заявил в эфире телеканала NewsOne, передало РИА «Новости».
Переходить на прямые поставки газа из России — единственный выход, который останется у украинских властей, когда начнутся поставки по «Северному потоку — 2». Политолог предрек, что в следующий отопительный сезон Украине будет негде закупать газ, потому что транзитные поставки могут прекратиться.
«Когда заработает „Северный поток — 2“, а он заработает в этом году, то у нас и в транзитной трубе не будет газа», — сказал Корнейчук.
Уже сегодня Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом, подчеркнул он. Но энергетический кризис Украина создала искусственно, по его мнению.
Корнейчук предположил, что власти целенаправленно подняли тарифы по стране.
«Украинцы скажут: да хоть с кем угодно вы договаривайтесь — только снизьте нам тарифы на газ», — указал он.
Ранее издание Financial Times сообщило, что Великобритания и ЕС готовят санкции против российского газа.