    04 июня 2020, 17:57

    Политолог предположил возможные исходы протестов в США

    Дарья Морозова

    Протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда могут закончиться тремя разными вариантами. Так считает профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».

    По его словам, первый вариант заключается в том, что протестующие «понимая, что могут зайти слишком далеко, развернутся и пойдут назад».

    «Другой — если эти люди никуда не развернутся, а продолжат нагнетать. Результатом может стать то, что Трамп, нарушая конституцию, все-таки начнет использовать войска. Жесткой рукой он введет военных, объявит ЧС и подавит протесты», — рассказал Матвейчев.

    Политолог добавил, что возможен «последний вариант — когда Трампа не удастся убрать, вступятся сторонники из армии, и демократы продолжат протесты», «начнется настоящая полноценная война, когда „красные“ на „белых“, когда люди схватят оружие, которого в Штатах много, когда каждый штат будет сам за себя, появятся отдельные городки, вооруженные отряды, банды».