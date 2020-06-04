Политолог предположил возможные исходы протестов в США

По его словам, первый вариант заключается в том, что протестующие «понимая, что могут зайти слишком далеко, развернутся и пойдут назад».

«Другой — если эти люди никуда не развернутся, а продолжат нагнетать. Результатом может стать то, что Трамп, нарушая конституцию, все-таки начнет использовать войска. Жесткой рукой он введет военных, объявит ЧС и подавит протесты», — рассказал Матвейчев.

Политолог добавил, что возможен «последний вариант — когда Трампа не удастся убрать, вступятся сторонники из армии, и демократы продолжат протесты», «начнется настоящая полноценная война, когда „красные“ на „белых“, когда люди схватят оружие, которого в Штатах много, когда каждый штат будет сам за себя, появятся отдельные городки, вооруженные отряды, банды».