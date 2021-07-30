Политолог предположил, кто будет новым президентом Белоруссии

Руководитель аналитического центра Belarus Security Blog, политолог Андрей Поротников прокомментировал новость о референдуме по конституции в Белоруссии. По его словам, новым президентом соседней станы станет человек Лукашенко, рассказал сайт «Дни.ру» со ссылкой на портал «Солидарность».

Поротников считает, что Лукашенко в скором времени уйдет в отставку. А фамилия нового президента Белоруссии будет известна до конца текущего года.

«Я придерживаюсь той точки зрения, что уже в этом году мы будем точно знать фамилию нового президента», — заявил политолог.

Сейчас существует несколько вариантов развития событий. Пока сказать сложно, какую должность захочет занять Лукашенко после отставки и уйдет ли он окончательно из политики. Эксперт предложил не делать поспешных выводов и дождаться текста новой конституции.

В одном политолог уверен точно, нынешний глава Белоруссии сам назначит преемника.

«Это человек Лукашенко на сто процентов», — заключит эксперт.