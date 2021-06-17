Политолог предположил, как саммит G7 может повлиять на политику Китая

Старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Василий Кашин предположил, какие действия предпримет Китай в ответ на заявления на саммите G7. Об этом сообщило издание Pravda.Ru.

После встречи лидеры стран «Большой семерки» подписали коммюнике, в котором осудили Китай за его внутреннюю политику в Гонконге и Синьцзяне.

По словам Кашина, ничего принципиально нового не произошло. Отношения с Китаем начали портиться еще раньше.

Он напомнил, что не так давно китайские власти приняли закон об ответных мерах на зарубежные санкции, закон о противодействии зарубежным санкциям. Последний дает правительству КНР инструменты для ответных действий.

«Таким образом они демонстрируют, что любые попытки вести против Китая экономическую войну, ни в коем случае не останутся без возмездия», — заключил Кашин.