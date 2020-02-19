Политолог предположил, что судьба Лукашенко окончится трагично
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил, что сотрудничество главы республики Александра Лукашенко с Западом станет катастрофой. Эксперт сравнил это с судьбой ливийского лидера Муаммара Каддафи, сообщила «Вечерняя Москва».
По информации сайта «Утро.ру», специалист подчеркнул, что Лукашенко часто упоминает тему войны в своих выступлениях.
«Если Лукашенко пойдет на Запад, то его ждет судьба многих известных мировых лидеров, которые крутились, вертелись и закончили очень плохо. Например, как Каддафи. Дрейф на Запад обернется экономической катастрофой для белорусов. Запад не будет финансировать белорусскую экономику, как это делает Россия», — добавил Болкунец.
Ранее Александр Лукашенко обсудил сотрудничество с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным.