Политолог предположил, что судьба Лукашенко окончится трагично

По информации сайта «Утро.ру», специалист подчеркнул, что Лукашенко часто упоминает тему войны в своих выступлениях.

«Если Лукашенко пойдет на Запад, то его ждет судьба многих известных мировых лидеров, которые крутились, вертелись и закончили очень плохо. Например, как Каддафи. Дрейф на Запад обернется экономической катастрофой для белорусов. Запад не будет финансировать белорусскую экономику, как это делает Россия», — добавил Болкунец.

Ранее Александр Лукашенко обсудил сотрудничество с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным.