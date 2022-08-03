Политолог предположил, что отношения Китая и России могут улучшиться на фоне ситуации с Тайванем

Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может положительно повлиять на отношения России и Китая. Страны, возможно, объединятся в противостоянии гегемонистской политике Штатов. Такое мнение в беседе с «360» высказал политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Думаю, что кризис в отношениях США и Китая положительно повлияет на отношения России и Китая. Поскольку Китай будет более негативно относиться к США, будет больше воспринимать их агрессивность. С этой точки зрения будет больше стимула, для того чтобы Китай больше сотрудничал с РФ в главном — в противостоянии империалистической, гегемонистской политике США, желанию подчинить и Россию, и Китай», — сказал Марков.

Также он заявил, что США могут спровоцировать кризис на пустом месте. При этом политолог предположил, что отношения РФ и КНР станут более близкими, но не кардинально. Марков предположил, в каких моментах Россия смогла бы положиться на Китай.

«России не нужна большая поддержка по спецоперации на Украине, но РФ нужна поддержка в полном обходе американских санкций. Пока, к сожалению, китайские компании ведут себя боязливо — боятся американских санкций. Можно сказать, косвенно участвуют в американских санкциях против российской экономики. Китай может сдвинуться в сторону России, но насколько — сказать трудно. У них будет дискуссия, чем она закончится — вопрос пока открытый», — отметил собеседник «360».

Что касается Тайваня, то навряд дли КНР может навредить ему с помощью санкций. Ведь тайваньская экономика действует в рамках глобального рынка, добавил он. Действия же Китая по отношению к визиту Пелоси на Тайвань восприняли в мире неоднозначно. По мнению Маркова, во многих странах мира возникло представление, что китайские власти проявили слабость.

«Я не думаю, что он (Китай — прим. ред.) проявил слабость. Я думаю, это была ошибка китайской дипломатии, которая зачем-то придала слишком большое значение визиту Пелоси на Тайвань», — заключил политолог.

Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань накануне, хотя против этого выступал Китай, считающий остров своим. Пелоси заявила, что США и дальше будут поддерживать Тайвань. Экс-президент США Дональд Трамп назвал безумной спикера палаты представителей Конгресса США из-за визита на Тайвань.