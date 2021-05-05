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    05 мая 2021, 17:59

    Политолог предположил, что может быть причиной нищеты украинцев

    Дарья Морозова

    Киевский политолог, директор «Центра стратегических разработок» Андрей Ницой считает, что украинцы бедно живут из-за отсутствия декоммунизации в стране. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

    Он считает, что это необходимое условия благополучия страны. Кроме того, следовало провести политику деколонизации. Это были бы первые шаги широкой политики, считает Ницой.

    «Поэтому мы и пошли на эту варварскую приватизацию. Поэтому и создались олигархические группы, потому что у нас не была проведена качественная декоммунизация, и не начался процесс деколонизации», — заявил политолог.